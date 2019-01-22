Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России сочла необоснованным иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.Там отметили, что поданный ранее прокуратурой республики иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, был необоснован, "в соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности", такая задолженность "подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания"."Генеральной прокуратурой РФ поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в суде апелляционной инстанции", - сообщили в Генпрокуратуре. В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка.