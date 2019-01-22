РФ и Япония могут включить в мирный договор пункт об отказе от враждебных действий - Киодо

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Япония в рамках переговоров по мирному договору изучают возможность включения в этот документ пункта о гарантиях безопасности, где будет закреплено положение о том, что стороны не будут предпринимать в отношении друг друга враждебных военных действий. Об этом сообщило во вторник агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что таким образом у сторон получится избежать ситуаций, при которых альянс Японии и США может быть направлен против России.