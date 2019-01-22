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Уровень доверия к РАН превысил у россиян уровень доверия к церкви - СМИ

15:32 22.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Уровень доверия граждан к РАН превысил уровень доверия к церкви. Сегодня президиум Российской академии наук должен был голосовать по вопросу о присвоении патриарху Кириллу звания почётного профессора, но мероприятие отменили.

В эфире «Говорит Москва» директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Горшков сообщил, что уровень доверия граждан к академии превысил уровень доверия к РПЦ.

«Примерно полгода назад уровень доверия к Российской академии наук стал превышать уровень доверия к церковным институтам. Это произошло не так давно. Мы выстраиваем рейтинги государственных и общественных институтов. Мы говорим, выскажитесь, пожалуйста, доверяете вы им или не доверяете. Почему бы, выясняя уровень доверия к церкви, не выяснить уровень доверия к Российской академии наук? Разница с церковью и Российской академией наук порядка 5 – 6 % в пользу Академии».

О том, что церемония присвоения патриарху звания почётного профессора отменяется, накануне заявил РБК вице-президент РАН Юрий Балега. По его словам, некоторые члены академии не уверены в целесообразности существования этого звания.

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