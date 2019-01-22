Пассажир рейса Сургут-Москва потребовал направить самолет в Афганистан
14:12 22.01.2019 Источник: НГ-Online
|Скриншот с сайта Flight Radar
Судя по материалам сервиса Flight Radar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, на самолете произошла какая-то непредвиденная ситуация – он развернулся в обратную сторону и направился в сторону Ханты-Мансийска.
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