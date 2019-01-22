0
0
118
НОВОСТИ

Пассажир рейса Сургут-Москва потребовал направить самолет в Афганистан

14:12 22.01.2019 Источник: НГ-Online

разворот.jpg
Скриншот с сайта Flight Radar
Один из пассажиров самолета, направлявшегося из Сургута в Москву, в ходе совершения полета потребовал развернуть авиалайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в диспетчерских службах. Справочная служба аэропорта отметила, что какой-либо информации о происходящем на борту пока нет.

Судя по материалам сервиса Flight Radar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, на самолете произошла какая-то непредвиденная ситуация – он развернулся в обратную сторону и направился в сторону Ханты-Мансийска.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 22.01.2019
Задержан пассажир, из-за действий которого самолет Сургут - Москва сел в Ханты-Мансийске
0
54
14:47 22.01.2019
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке в Мурманской области - источник
0
62
14:32 22.01.2019
Самолет Сургут-Москва был захвачен вооруженным человеком
0
95
14:00 22.01.2019
Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ
0
130
13:32 22.01.2019
ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из черного списка по Украине
0
168
13:20 22.01.2019
В Новосибирске прогремел взрыв в помещении банка
0
213
13:05 22.01.2019
Молодые учителя Калмыкии получат по 100 тысяч рублей
0
289
13:00 22.01.2019
Акцию противников передачи Курил у посольства Японии прекратила полиция
0
224
12:32 22.01.2019
Вашингтон мог подтолкнуть Москву к нарушению ДРСМД - The Nation
0
233
12:20 22.01.2019
Госдума обязала граждан без регистрации вставать на воинский учет по месту проживания
0
205

Возврат к списку