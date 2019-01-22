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НОВОСТИ

Самолет Сургут-Москва был захвачен вооруженным человеком

14:32 22.01.2019 Источник: НГ-Online

Самолет, следовавший по маршруту Сургут-Москва, был захвачен вооруженным мужчиной, сообщает РЕН ТВ. Преступник потребовал развернуть авиалайнер на борту которого было почти 70 пассажиров и семь членов экипажа, в Афганистан. По материалам сервиса Flight Radar, позволяющего в реальном времени отслеживать положение воздушных судов, над Югорском самолет развернулся в обратную сторону, направился в Ханты-Мансийск, где и совершил посадку.

По данным СМИ, захватчик ранее не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, он привлекался к ответственности по делу о неуплате алиментов, кражах, нарушении ПДД.

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