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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке в Мурманской области - источник

14:47 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - сказал собеседник агентства.

"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - сообщил источник. Экипаж самолета состоит из четырех человек - командира, помощника командира, штурмана и оператора.

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