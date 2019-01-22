Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке в Мурманской области - источник
14:47 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.
"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - сказал собеседник агентства.
"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - сообщил источник. Экипаж самолета состоит из четырех человек - командира, помощника командира, штурмана и оператора.
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