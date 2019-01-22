Задержан пассажир, из-за действий которого самолет Сургут - Москва сел в Ханты-Мансийске

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, из-за действий которого в аэропорту Ханты-Мансийска сел самолет рейсом Сургут - Москва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах."Правонарушитель задержан. При задержании, по предварительной информации, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.