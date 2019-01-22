Пострадавший при крушении Ту-22М3 под Мурманском находится с тяжелом состоянии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи оценивают состояние пострадавшего при крушении Ту-22М3 под Мурманском как стабильно тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в территориальном центре медицины катастроф Мурманской области."Два человека погибли, один остался в лазарете у военных, и один находится в оленегорской больнице в реанимации, состояние пациента стабильно тяжелое, который в реанимации", - сказала собеседница агентства.О том, что Ту-22М3 потерпел катастрофу в Мурманской области, ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Он уточнил, что на борту самолета, по предварительным данным, выжили два члена экипажа - командир и штурман. Всего на борту самолета находились четыре человека - командир, помощник командира, штурман и штурман-оператор. По словам источника, самолет потерпел аварию на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область), авиапроисшествие случилось около 13:40.