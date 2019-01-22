Меркель и Макрон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества Германии и Франции
16:32 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали во вторник в западногерманском городе Ахен новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое призвано стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем. Трансляцию подписания вел телеканал Эн-тэ-фау.
Новый договор, который уже получил название Ахенское соглашение, предусматривает важные дополнения, которые стали необходимы, по мнению Берлина и Парижа, ввиду глобальных вызовов XXI века. Он регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов,в частности в ООН, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами.
В то же время многие предложения французской стороны, в частности, о создании единой европейской армии, отражения в нем не получили. Выступая на церемонии подписания, Меркель лишь заявила о том, что, развивая общую военную культуру, оборону, создавая правила по экспорту вооружений, Германия и Франция хотят "внести вклад в образование европейской армии".
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