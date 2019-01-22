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По факту ЧП на авиарейсе Сургут - Москва возбуждено дело об угоне воздушного судна

17:00 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна по факту происшествия на рейсе "Аэрофлота" Сургут - Москва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.

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