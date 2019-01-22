По факту ЧП на авиарейсе Сургут - Москва возбуждено дело об угоне воздушного судна

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна по факту происшествия на рейсе "Аэрофлота" Сургут - Москва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.