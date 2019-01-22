По факту ЧП на авиарейсе Сургут - Москва возбуждено дело об угоне воздушного судна
17:00 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна по факту происшествия на рейсе "Аэрофлота" Сургут - Москва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.
НОВОСТИ
- 18:06 22.01.2019
- Настю Рыбку отпустили не без участия Александра Лукашенко
- 17:40 22.01.2019
- Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины
- 17:21 22.01.2019
- Мэр Москвы отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова
- 17:12 22.01.2019
- Медведев разделил ответственность за госпрограммы между вице-премьерами
- 16:32 22.01.2019
- Меркель и Макрон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества Германии и Франции
- 16:12 22.01.2019
- Обвиняемый в шпионаже против РФ Пол Уилан получил на флеш-карте составляющие гостайну сведения
- 16:00 22.01.2019
- Пострадавший при крушении Ту-22М3 под Мурманском находится с тяжелом состоянии
- 15:32 22.01.2019
- Уровень доверия к РАН превысил у россиян уровень доверия к церкви - СМИ
- 15:12 22.01.2019
- РФ и Япония могут включить в мирный договор пункт об отказе от враждебных действий - Киодо
- 15:00 22.01.2019
- Задержан пассажир, из-за действий которого самолет Сургут - Москва сел в Ханты-Мансийске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать