Мэр Москвы отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова

17:21

Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице в центре Москвы, по словам мэра Сергея Собянина, будет отправлен на допэкспертизу. «Публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова (ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1) были жаркими. Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций – это просто новодел на месте бывшего купеческого дома», – написал Собянин на своем персональном сайте. – Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать».

Как отметил чиновник, также высказывались разные позиции по поводу высоты здания – часть участников слушаний полагали, что увеличение максимальной высоты здания до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, а часть утверждали, что на Большой Никитинской уже достаточно зданий, которые выше этой отметки.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», – обозначил свое отношение к ситуации градоначальник.