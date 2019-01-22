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Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

17:40 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Батькивщина" выдвинула кандидатом в президенты своего лидера - экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Соответствующее решение было принято во вторник на съезде политической силы.

Программа будущего кандидата в президенты Украины Тимошенко основывается на тезисах о необходимости нового экономического курса страны. Как ранее она заявляла, уже три года более ста экспертов работают над разработкой такого курса. "Это тот интеллектуальный ресурс страны, который даст нам шанс, а мы, политики, выполним это по пунктам. Это путь становления, успеха и возрождения", - утверждает она.

Новый экономический курс Украины, по мысли Тимошенко, будет предусматривать изменение финансовой политики страны - полный контроль государства над Национальным банком, введение действующих механизмов остановки инфляции, "чтобы она перестала быть основой для финансовых пирамид Нацбанка", разработку новой налоговой системы, изменение кредитной политики, при которой украинские предприниматели смогут получить долгосрочный кредит в банке для развития своего дела "под страховку, а не под залог, и под 3-4% годовых, как в Европе, а не под 20%, как на Украине", увеличение уровня доходов людей.

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