Судно с пострадавшими при пожаре в Черном море прибыло в Керч

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буксир с пострадавшими при пожаре на судах в районе Керченского пролива прибыл в Керчь, сообщили ТАСС в администрации города.По данным гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова, на борту - 12 пострадавших и 10 тел погибших. "На борту 12 пострадавших и 10 тел", - сказал он ТАСС.

Читайте также: Пожар на танкерах в Черном море: Спасать, похоже, уже некого (+ВИДЕО)

