Судно с пострадавшими при пожаре в Черном море прибыло в Керч
18:55 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Буксир с пострадавшими при пожаре на судах в районе Керченского пролива прибыл в Керчь, сообщили ТАСС в администрации города.По данным гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова, на борту - 12 пострадавших и 10 тел погибших. "На борту 12 пострадавших и 10 тел", - сказал он ТАСС.
Читайте также: Пожар на танкерах в Черном море: Спасать, похоже, уже некого (+ВИДЕО)
НОВОСТИ
- 19:45 22.01.2019
- На ночь приостановлены все поисковые операции в Керченском проливе
- 19:20 22.01.2019
- США и КНДР добились прогресса в переговорах - Помпео
- 18:40 22.01.2019
- Лишение делегации РФ голоса в ПАСЕ привело к кризису - генсек Ягланд
- 18:30 22.01.2019
- Некоторые моряки с горящих танкеров получили тяжелые травмы
- 18:25 22.01.2019
- Сегодня почти все общение Путина и Абэ проходило за закрытыми дверями
- 18:06 22.01.2019
- Настю Рыбку отпустили не без участия Александра Лукашенко
- 17:40 22.01.2019
- Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины
- 17:21 22.01.2019
- Мэр Москвы отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова
- 17:12 22.01.2019
- Медведев разделил ответственность за госпрограммы между вице-премьерами
- 17:00 22.01.2019
- По факту ЧП на авиарейсе Сургут - Москва возбуждено дело об угоне воздушного судна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать