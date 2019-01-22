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НОВОСТИ

Судно с пострадавшими при пожаре в Черном море прибыло в Керч

18:55 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буксир с пострадавшими при пожаре на судах в районе Керченского пролива прибыл в Керчь, сообщили ТАСС в администрации города.По данным гендиректора "Крымских морских портов" Алексея Волкова, на борту - 12 пострадавших и 10 тел погибших. "На борту 12 пострадавших и 10 тел", - сказал он ТАСС.

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