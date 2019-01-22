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США и КНДР добились прогресса в переговорах - Помпео

19:20 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-северокорейские переговоры идут продуктивно, но для денуклеаризации Корейского полуострова предстоит проделать еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"[Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ён Чхоль посетил Вашингтон на прошлой неделе. Мы добились дальнейшего прогресса не только в переговорах с участием президента", - сказал шеф американской дипломатии.



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