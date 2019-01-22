На ночь приостановлены все поисковые операции в Керченском проливе

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где в понедельник вспыхнул пожар на двух судах, приостановлена до наступления светлого времени суток, сообщили ТАСС во вторник в пресс- службе Росморречфлота.

"Операция приостановлена до наступления светлого времени суток, до утра", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет.

Пожар начался в понедельник на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

Оба судна, по предварительным данным, принадлежат одной турецкой компании - Milenyum Denizcilik Gemi. По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек.



