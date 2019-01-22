На ночь приостановлены все поисковые операции в Керченском проливе
19:45 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где в понедельник вспыхнул пожар на двух судах, приостановлена до наступления светлого времени суток, сообщили ТАСС во вторник в пресс- службе Росморречфлота.
"Операция приостановлена до наступления светлого времени суток, до утра", - сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет.
Пожар начался в понедельник на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.
Оба судна, по предварительным данным, принадлежат одной турецкой компании - Milenyum Denizcilik Gemi. По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек.
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