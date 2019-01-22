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Техническая неисправность рассматривается как одна из возможных причин крушения Ту-22М3

21:15 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ рассматривает все возможные версии катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, в том числе техническую неисправность самолета, говорится в распространенном во вторник сообщении военного ведомства.

"В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что потерпевший аварию Ту-22М3 был произведен 33 года назад, в 2012 году прошел капитальный ремонт и в ближайшее время планировался к проведению модернизации.

По данным Минобороны РФ, самолет совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Александр Синенков, снежны заряды, которые наблюдались во вторник в Мурманской области, возникают локально в зоне размером 1-3 км. Он подчеркнул, что при попадании в снежный заряд видимость падает до 200-300 метров, тогда как за пределами зоны заряда видимость составляет несколько километров.

"Причиной снежных зарядов [в Мурманской области] стала тыловая часть циклона", - рассказал представитель "Фобоса".

Причиной катастрофы Ту-22М3 может быть 


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