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НОВОСТИ

Новак отменил свою поездку в Давос - Минэнерго

21:45 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики России Александр Новак отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили ТАСС в министерстве.

"Да, он не поедет", - сообщили в министерстве.

Ранее от участия в форуме отказался и визави Новака в Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, с которым у них была запланирована встреча.


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