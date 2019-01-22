Новак отменил свою поездку в Давос - Минэнерго
21:45 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр энергетики России Александр Новак отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили ТАСС в министерстве.
"Да, он не поедет", - сообщили в министерстве.
Ранее от участия в форуме отказался и визави Новака в Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, с которым у них была запланирована встреча.
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