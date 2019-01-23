Сегодня парламент Латвии должен утвердить новый состав правительства
07:30 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сейм (парламент) Латвии планирует в среду на внеочередном заседании утвердить состав нового правительства республики во главе с премьер-министром от партии "Новое единство" Кришьянисом Кариньшем. Эта политическая сила по итогам парламентских выборов заручилась наименьшей поддержкой избирателей и заняла последнее седьмое место.
Правящую коалицию в Латвии договорились создать пять партий: входившие в прежнее правительство "Новое единство" и национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и впервые избранные в Сейм Новая консервативная партия (НКП), партия "Кому принадлежит государство" (КПГ) и объединение "Для развития / За!".
Кандидатуру Кариньша - уроженца США, обладателя двойного гражданства и бывшего депутата Европарламента от республики - на должность премьера выдвинули формирующие правящую коалицию политические силы. Он также заручился поддержкой президента страны Раймондса Вейониса, который официально поручил ему сформировать кабинет министров.
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