У британских пограничных служб могут возникнуть проблемы с безопасностью

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская пограничная служба предупредила руководство страны об угрозах безопасности королевства и транспортных проблемах, которые могут возникнуть в результате выхода Великобритании из ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с европейским сообществом. Презентация, подготовленная Пограничной службой, была во вторник вечером опубликована на сайте телеканала "Скай ньюс".

Согласно данному документу, в случае так называемого Brexit без сделки, британские пограничники потеряют доступ к части важной для их работы информации и ряду ключевых компьютерных баз Евросоюза, что приведет к "ухудшению положения в области пограничной безопасности". Как и британским полицейским, им придется пользоваться базами Интерпола вместо Шенгенской информационной системы. Одной из главных проблем станет то, что сотрудники Пограничной службы потеряют возможность отличать уже давно живущих и работающих в Соединенном Королевстве граждан ЕС от только въезжающих на территорию страны.

Brexit без сделки также может привести к тому, что отправляющиеся в ЕС британские граждане потеряют возможность пользоваться коридорами для владельцев электронных паспортов. Это грозит создать длинные очереди на паспортном контроле в аэропортах ЕС и сбить расписания вылетов в аэропортах Великобритании. С той же проблемой могут столкнуться пассажиры экспрессов Eurostar ("Евростар"), следующих из Лондона в Амстердам, Брюссель и Париж. Прогнозируемый обвал курса фунта также может привести к резкому увеличению числа людей, не являющихся гражданами ЕС, желающих попасть в Великобританию, что дополнительно увеличит нагрузку на аэропорты.

Пограничная служба предупреждает также о потенциальных проблемах, с которыми рискуют столкнуться граждане ЕС на британской таможне. Им придется пользоваться "красным коридором" при ввозе в страну определенных категорий товаров. Кроме того, как ранее сообщали британские СМИ, в случае Brexit без сделки будет существенно затруднена транспортировка грузов между французским Кале и английским Дувром. В случае возобновления таможенных проверок в течение полугода по этому важному маршруту можно будет перемещать не более 12-25% от сегодняшнего объема товаров, что вынуждает британские власти искать альтернативные способы доставки грузов с континента.