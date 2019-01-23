В результате авиаудара коалиции по Сирии погибли мирные жители - САНА
08:15 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирные жители погибли в результате удара международной коалиции в районе Эль-Багуз в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство САНА со ссылкой на источники.
По его данным, самолеты международной коалиции нанесли удар по транспортным средствам, перевозившим мирных жителей из местечка Эль-Багуз, которое находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
О количестве жертв не сообщается. Отмечается, что есть раненые.
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