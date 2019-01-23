0
0
119
НОВОСТИ

В результате авиаудара коалиции по Сирии погибли мирные жители - САНА

08:15 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирные жители погибли в результате удара международной коалиции в районе Эль-Багуз в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство САНА со ссылкой на источники.

По его данным, самолеты международной коалиции нанесли удар по транспортным средствам, перевозившим мирных жителей из местечка Эль-Багуз, которое находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

О количестве жертв не сообщается. Отмечается, что есть раненые.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 23.01.2019
В Твери авария оставила без теплоснабжения 17 тысяч человек
0
32
09:20 23.01.2019
Бортпроводницы описали поведение задержанного за попытку угона самолета
0
62
09:05 23.01.2019
Сирия пригрозила атаковать аэропорт Тель-Авива
0
89
09:00 23.01.2019
Правительство рассмотрит повышение тарифов на электроэнергию для населения - СМИ
0
99
08:45 23.01.2019
В Черном море возобновлены поисковые работы - Росморречфлот
0
121
08:30 23.01.2019
Конгресс может запретить Трампу вывести США из НАТО
0
136
08:00 23.01.2019
У британских пограничных служб могут возникнуть проблемы с безопасностью
0
155
07:30 23.01.2019
Сегодня парламент Латвии должен утвердить новый состав правительства
0
152
22:30 22.01.2019
ФРГ хочет прекратить участие в миссии "София" по патрулированию Средиземного моря
0
514
21:45 22.01.2019
Новак отменил свою поездку в Давос - Минэнерго
0
559

Возврат к списку