В результате авиаудара коалиции по Сирии погибли мирные жители - САНА

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирные жители погибли в результате удара международной коалиции в районе Эль-Багуз в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство САНА со ссылкой на источники.

По его данным, самолеты международной коалиции нанесли удар по транспортным средствам, перевозившим мирных жителей из местечка Эль-Багуз, которое находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

О количестве жертв не сообщается. Отмечается, что есть раненые.



