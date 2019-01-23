Конгресс может запретить Трампу вывести США из НАТО

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США во вторник вечером подавляющим большинством голосов (357 - "за" и 22 - "против") проголосовала за законопроект, который запрещает президенту вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса (НАТО). Результаты голосования опубликованы на сайте Конгресса.

Как отметил в заявлении автор документа, конгрессмен - демократ Джим Панетта, законопроект "О поддержке НАТО" предполагает "отклонение любых попыток президента выйти из альянса и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага". "Более того, инициатива поддерживает стремление членов НАТО тратить как минимум 2% ВВП на оборону и подразумевает выделение значительных средств на так называемую Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии", - отмечается в заявлении аппарата Панетты.

Соавторами документа выступили демократы Том Малиновски, Сет Мултон, Эбигайл Спэнбергер, Крисси Хулахан, а также республиканцы Дон Бэкон, Уилл Хёрд, Фред Аптон, Адам Кинзингер и Майк Гэллахер.



