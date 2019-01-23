В Черном море возобновлены поисковые работы - Росморречфлот

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковые работы около горящих в Черном море танкеров возобновлены, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Росморречфлота.

Сообщалось, что из 32 моряков, находившихся на танкерах, спасти удалось 12, найдены тела 10 человек. Поиски еще 10 моряков продолжаются.

"Операция возобновлена", - сказал собеседник агентства.



