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НОВОСТИ

Правительство рассмотрит повышение тарифов на электроэнергию для населения - СМИ

09:00 23.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

“Ъ” узнал детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии для населения, которую предлагает Минэкономики: платить по базовому тарифу за 300 кВт•ч в месяц, по повышенному — за 300–500 кВт•ч и по экономически обоснованному — за потребление более 500 кВт•ч. К 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения, но для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты установят гораздо выше.

В правительстве, однако, опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение «с учетом реальных доходов населения».

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