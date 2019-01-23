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НОВОСТИ

Мадуро намерен пересмотреть отношения с США

11:00 23.01.2019 Источник: REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил главе МИД страны пересмотреть политику в отношении США после заявления американского вице-президента Майкла Пенса, сообщает телеканал TeleSUR.

Мадуро заявил, что Пенс своими высказываниями «нарушил все правила игры». В связи с этим он обратился к главе МИД Венесуэлы и поручил ему пересмотреть политику в отношении Соединенных Штатов и принять соответствующие меры. Также в своем выступлении президент Боливарианской Республики назвал США поддержавшими государственный переворот в Венесуэле.

Ранее у вице-президента США Майкла Пенса состоялся телефонный разговор с главой оппозиции Хуаном Гуаидо. В этом разговоре Пенс поблагодарил оппозиционера за храбрость и пообещал ему поддержку со стороны Соединенных Штатов в деле «восстановления демократии» в Венесуэле.

Как сообщалось ранее, 22 января в столице Венесуэлы Каракасе была захвачена группа мятежных военных, завладевших оружием. Сообщалось, что группа мятежников захватила оружие и взяла в заложники служащих гвардии. В результате спецоперации мятежники были захвачены.  ИА REGNUM

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