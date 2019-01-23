Тигра Амура, знаменитого дружбой с козлом Тимуром, отправят в кубанский зоопарк, его фанаты – против

10:00 Источник: НГ-Online

Знаменитого тигра Амура из Приморского сафари-парка, который прославился дружбой с козлом Тимуром, намерены вывести из специальной программы Евроазиатской Ассоциации Зоопарков по сохранению и размножению амурских тигров и планируют передать в зоопарк Краснодарского края. Амур прославился после того, как подружился с козлом Амуром, которого оставили на съедение хищнику. Несколько месяцев за их отношениями наблюдали пользователи из разных стран. В сафари-парк приезжало множество туристов, в соцсетях появились официальные группы животных, а в апреле 2016 года в Хабаровском краевом музыкальном театре показали мюзикл «Как подружились Амур и Тимур».Однако теперь Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края планирует отправить Амура в Краснодарский край, в станицу Динскую. В ведомстве полагают, что тигр принадлежит региону, а значит, хабаровские власти могут распоряжаться им по своему усмотрению. По данным руководства сафари-парка министерство оценило тигра Амура в 1,4 млн рублей. «Амуру предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае (в Приморском Сафари-парке у тигра Амура вольера размером с футбольное поле)», – сообщается на сайте Приморского сафари-парка, где подобное называют «издевательством» над тигром. Фанаты Амура также считают, что его нужно оставить в Приморье и собирают подписи в его защиту.