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Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен уже в 13 регионах России

10:32 23.01.2019 Источник: НГ-Online

В российских регионах отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог сейчас превышен в Пермском крае, Республике Алтай, в Еврейской автономной области, в Карелии, Свердловской, Владимирской, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской областях, Хабаровском крае, Республике Бурятии и Республике Саха (Якутия).

Чаще всего гриппом болеют дети 3-6 и 7-14 лет, которые посещают детские сады и школы. Сейчас в связи с эпидемией в РФ закрыты уже 61 школа и 23 детских сада. По данным Роспотребназдора, накануне сезона заболеваемости в России удалось привить против гриппа более 70,8 млн граждан, что составляет примерно 49% населения РФ.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, растет активность гриппа в странах европейского региона, причем среди циркулирующих вирусов преобладают субтипы A (H1N1) 09 и A (H3N2). При этом в 17 странах европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, , в 11 странах Европы зафиксированы региональные вспышки, в пяти странах – локальные вспышки, а в 10 странах – спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.

Что делать, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор призывает россиян укреплять и закалять организм, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, больше бывать на свежем воздухе. Также рекомендуется правильно питаться, включая в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Это, например, цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой. Для того, чтобы избежать инфицирование, при посещении мест скопления народа рекомендуется использовать медицинскую маску, а если в общественном месте чихают и кашляют, лучше закрыть рот и нос носовым платком. Кроме того, важно не переносить вирусное заболевание на ногах, поскольку в этом случае больной может не только заразить своих коллег и близких, но и получить осложнения, которые зачастую опаснее для здоровья, чем сам вирус.

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