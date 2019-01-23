Кремль не ощутил изменений в позиции Японии по мирному договору
11:20 23.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Кремль не увидел изменений в позиции Японии по мирному договору. Не претерпела изменений и позиция России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ прошла в Москве накануне, как сказал российский лидер, «в конструктивной атмосфере».
Активное обсуждение заключения мирного договора между Москвой и Токио началось осенью. Премьер Японии тогда сказал, что соглашение будет только после того, как решится вопрос о принадлежности Курильских островов. Эхо Москвы
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