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НОВОСТИ

Кремль не ощутил изменений в позиции Японии по мирному договору

11:20 23.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Кремль не увидел изменений в позиции Японии по мирному договору. Не претерпела изменений и позиция России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Встреча президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ прошла в Москве накануне, как сказал российский лидер, «в конструктивной атмосфере». 

Активное обсуждение заключения мирного договора между Москвой и Токио началось осенью. Премьер Японии тогда сказал, что соглашение будет только после того, как решится вопрос о принадлежности Курильских островов.  Эхо Москвы

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