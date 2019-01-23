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НОВОСТИ

В Забайкалье создают хранилище буддийских рукописей

12:00 23.01.2019

Религиозная организация буддистов Забайкальского края «Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг» приступила к реализации проекта «Сокровищница знаний: буддийское письменное наследие Южной Сибири». Проект, рассчитанный на три года, финансируется из средств Фонда президентских грантов.

- В Агинске на базе библиотеки крупнейшего в России дацана откроется центр восточных рукописей и ксилографов, целью которого станет изучение и сохранение буддийского письменного наследия. С ноября 2018 года специалисты начали опись библиотечного фонда и составление каталогов уникальных рукописей. Авторы проекта планируют провести просветительские лекции, переоборудовать стеллажи, пошить и заменить книжные тканевые обложки, перевести избранные буддийские сочинения, - рассказали в пресс-службе правительства края. 

Библиотека Агинского дацана является третьим по величине хранилищем старых буддийских рукописей и ксилографов в стране. Общее количество книг - порядка 35-40 тысяч. Книги находятся в томах, завернутых в традиционные шёлковые или матерчатые обёртки - жанчи. Таких томов-свёртков в библиотеке насчитывается более трех тысяч. Уникальная коллекция формировалась на протяжении почти ста лет, и основой её стали книги, уцелевшие после антирелигиозной кампании первой половины прошлого века.  baikal-daily.ru

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