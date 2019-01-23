Ракета 9М729 будет продемонстрирована представителям стран НАТО, ЕС, ОДКБ И БРИКС - Рябков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продемонстрирует крылатую ракету 9М729 представителям НАТО, Евросоюза, ОДКБ и БРИКС. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФна совместном брифинге МИД и Минобороны по крылатой ракете 9М729."На сегодняшнее мероприятие в парке "Патриот" были приглашены представители государств ОДКБ, БРИКС, Европейского Союза и НАТО, а также представители некоторых других европейских и азиатских стран", - сказал он. - Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину".