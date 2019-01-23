Ракета 9М729 будет продемонстрирована представителям стран НАТО, ЕС, ОДКБ И БРИКС - Рябков
12:05 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продемонстрирует крылатую ракету 9М729 представителям НАТО, Евросоюза, ОДКБ и БРИКС. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совместном брифинге МИД и Минобороны по крылатой ракете 9М729.
"На сегодняшнее мероприятие в парке "Патриот" были приглашены представители государств ОДКБ, БРИКС, Европейского Союза и НАТО, а также представители некоторых других европейских и азиатских стран", - сказал он. - Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину".
НОВОСТИ
- 12:32 23.01.2019
- Пытавшемуся угнать самолет назначили психиатрическую экспертизу
- 12:20 23.01.2019
- В РАН назвали ошибкой информацию о присвоении званий Патриарху Кириллу и Матвиенко
- 12:00 23.01.2019
- В Забайкалье создают хранилище буддийских рукописей
- 11:32 23.01.2019
- Глава СВР России провел встречи с наследным принцем и главой разведки Саудовской Аравии
- 11:20 23.01.2019
- Кремль не ощутил изменений в позиции Японии по мирному договору
- 11:05 23.01.2019
- Стремление России усилить влияние в мире может подорвать интересы США - директор нацразведки
- 11:00 23.01.2019
- Мадуро намерен пересмотреть отношения с США
- 10:32 23.01.2019
- Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен уже в 13 регионах России
- 10:20 23.01.2019
- В РУСАДА допустили, что Россия может потерять еще несколько медалей Сочи-2014
- 10:05 23.01.2019
- Санкции США помешали одному из сгоревших танкеров зайти в порт - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать