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НОВОСТИ

Ракета 9М729 будет продемонстрирована представителям стран НАТО, ЕС, ОДКБ И БРИКС - Рябков

12:05 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продемонстрирует крылатую ракету 9М729 представителям НАТО, Евросоюза, ОДКБ и БРИКС. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совместном брифинге МИД и Минобороны по крылатой ракете 9М729.

"На сегодняшнее мероприятие в парке "Патриот" были приглашены представители государств ОДКБ, БРИКС, Европейского Союза и НАТО, а также представители некоторых других европейских и азиатских стран", - сказал он. - Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину".

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