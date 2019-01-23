Сотрудники ФСБ задержали 86 нелегальных оружейников
13:00 23.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сотрудники ФСБ задержали 86 нелегальных оружейников в ходе спецоперации. Силовики изъяли 30 кг взрывчатки, 11 гранат, реактивный огнемёт и 2 гранатомёта.
Спецоперация проходила в 32 регионах России. Всего было изъято 197 единиц огнестрельного оружия, подчеркнули в ведомстве. Говорит Москва
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