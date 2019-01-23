В РАН назвали ошибкой информацию о присвоении званий Патриарху Кириллу и Матвиенко
12:20 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская академия наук (РАН) назвала ошибочной информацию о присвоении звания почетного профессора РАН Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом в среду сообщается на сайте РАН.
"Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания "Почетный профессор РАН" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко", - говорится в сообщении.
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