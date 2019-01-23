0
0
116
НОВОСТИ

США проигнорировали совместный брифинг МИД и Минобороны РФ по ракете 9М729 - источник

13:20 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США не присутствовали на совместном брифинге МИД и Минобороны России по крылатой ракете 9М729. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, близкий к организации этой встречи.

"Американцев на мероприятии не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 23.01.2019
В США задержали экс-бойскаутов, собиравших бомбы, как полагают, для нападения на мусульман
0
31
14:00 23.01.2019
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство
0
60
13:32 23.01.2019
Долг жителей Чечни за газ составляет около 35% от общей задолженности по стране
0
113
13:05 23.01.2019
Пять стран профинансируют исследования, связанные с крушением "Боинга" над Донбассом
0
145
13:00 23.01.2019
Сотрудники ФСБ задержали 86 нелегальных оружейников
0
137
12:32 23.01.2019
Пытавшемуся угнать самолет назначили психиатрическую экспертизу
0
157
12:20 23.01.2019
В РАН назвали ошибкой информацию о присвоении званий Патриарху Кириллу и Матвиенко
0
193
12:05 23.01.2019
Ракета 9М729 будет продемонстрирована представителям стран НАТО, ЕС, ОДКБ И БРИКС - Рябков
0
197
12:00 23.01.2019
В Забайкалье создают хранилище буддийских рукописей
0
186
11:32 23.01.2019
Глава СВР России провел встречи с наследным принцем и главой разведки Саудовской Аравии
0
215

Возврат к списку