США проигнорировали совместный брифинг МИД и Минобороны РФ по ракете 9М729 - источник

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США не присутствовали на совместном брифинге МИД и Минобороны России по крылатой ракете 9М729. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, близкий к организации этой встречи."Американцев на мероприятии не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.