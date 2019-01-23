США проигнорировали совместный брифинг МИД и Минобороны РФ по ракете 9М729 - источник
13:20 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители США не присутствовали на совместном брифинге МИД и Минобороны России по крылатой ракете 9М729. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, близкий к организации этой встречи.
"Американцев на мероприятии не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
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