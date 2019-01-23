Совет Европы может продолжить работу без денег РФ, но надеется на ее возвращение - Ягланд

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек Совета Европы (СЕ)рассчитывает на возвращение России в ПАСЕ до начала летней сессии, чтобы она могла принять участие в выборах нового главы СЕ. Вместе с тем, выступая в среду на пресс-конференции в Страсбурге, он отметил, что пока СЕ способен функционировать без российских взносов."Организация может продолжать функционировать без российских взносов, но, конечно, есть ограничения на протяжении вот уже почти пары лет, - констатировал он. - Я надеюсь, что решение будет найдено до июньской сессии ПАСЕ, где они собираются избрать моего сменщика, и важно, чтобы все делегации участвовали в этом процессе, это очень важно".