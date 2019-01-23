Министерство строительства не поддерживает предложения ввести в России соц.нормы потребления электроэнергии - Якушев
15:32 23.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Министерство строительства не поддерживает предложения ввести в России социальные нормы потребления электроэнергии, — заявил глава ведомства Владимир Якушев.
Ранее СМИ сообщили об идее введения дифференцированного тарифа для населения: потребляющие до трехсот киловатт в месяц будут платить по базовому текущему тарифу, более трехсот киловатт – по повышенному. Эхо Москвы
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