В Петербурге ребенок попал в больницу после неудачного обрезания на дому
16:12 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятилетний ребенок госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии после неудачной хирургической операции, которую пытались провести в домашних условиях. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, мальчику пытались сделать обрезание.
"Ребенку пытались провести в домашних условиях хирургическую операцию - обрезание. Он доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
В петербургской полиции сообщили журналистам о проведении проверки в связи с госпитализацией в тяжелом состоянии ребенка 2013 года рождения в Адмиралтейском районе, которого в больницу ночью 22 января доставила мать. Другие обстоятельства инцидента в ведомстве не уточнили.
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