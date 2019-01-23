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В Петербурге ребенок попал в больницу после неудачного обрезания на дому

16:12 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятилетний ребенок госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии после неудачной хирургической операции, которую пытались провести в домашних условиях. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, мальчику пытались сделать обрезание.

"Ребенку пытались провести в домашних условиях хирургическую операцию - обрезание. Он доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В петербургской полиции сообщили журналистам о проведении проверки в связи с госпитализацией в тяжелом состоянии ребенка 2013 года рождения в Адмиралтейском районе, которого в больницу ночью 22 января доставила мать. Другие обстоятельства инцидента в ведомстве не уточнили.

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