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Министр обороны ФРГ назвала одну из главных обид для России

17:12 23.01.2019 Источник: RNS

Одной из главных обид для России стало заявление о том, что она является региональной державой, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«Мне кажется, заявление о том, что Россия является региональной державой стало для нее одним из самых глубоких унижений. Они никогда не забудут этого», - сказала Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По ее мнению, главным критерием для уважения со стороны России является сила.  RNS

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