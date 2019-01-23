Министр обороны ФРГ назвала одну из главных обид для России
17:12 23.01.2019 Источник: RNS
Одной из главных обид для России стало заявление о том, что она является региональной державой, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
«Мне кажется, заявление о том, что Россия является региональной державой стало для нее одним из самых глубоких унижений. Они никогда не забудут этого», - сказала Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее мнению, главным критерием для уважения со стороны России является сила. RNS
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