Финансирование космической отрасли на три года превысит 515 млрд рублей

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ, открывая совещание о финансово- экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций."Государство финансирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит более 515 млрд рублей", - сказал глава правительства, отметив, что эти деньги должны быть эффективно использованы для наращивания орбитальных возможностей и создания ракеты сверхтяжелого класса.