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Финансирование космической отрасли на три года превысит 515 млрд рублей

17:40 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание о финансово- экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций.

"Государство финансирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит более 515 млрд рублей", - сказал глава правительства, отметив, что эти деньги должны быть эффективно использованы для наращивания орбитальных возможностей и создания ракеты сверхтяжелого класса.

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