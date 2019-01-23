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Санкт-Петербург: В четверг шесть новых вице-губернаторов приступят к своим обязанностям

18:15 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть новых вице-губернаторов Санкт-Петербурга, утвержденных в среду Законодательным собранием города, приступят к исполнению своих обязанностей в четверг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт- Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении с 24 января 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Речь идет о назначении Любови Совершаевой вице-губернатором - руководителем администрации губернатора Санкт-Петербурга; а также пяти вице-губернаторов - Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Владимира Княгинина, Николая Линченко и Максима Шаскольского.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуры всех шести вице- губернаторов, предложенные Бегловым взамен ранее оставивших эти посты чиновников.

    

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