Сохраняется угроза взрыва на горящих танкерах в Черном море - Росморречфлот

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза взрыва и затопления сохраняется на двух танкерах, который почти двое суток горят в Черном море в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Пока горит, сохраняется такая угроза [взрыва и затопления]", - сказали в пресс-службе.







