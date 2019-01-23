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Швейцарский оргкомитет "Бессмертного полка" готовится к майским шествиям

19:15 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарский оргкомитет акции "Бессмертный полк" приступил к подготовке к традиционным майским шествиям. В этом году они намечены на 4 мая в Женеве и 9 мая в Базеле, уже подана заявка властям, сообщила в среду ТАСС представитель общественной организации "Бессмертный полк" в Швейцарии, координатор акции Светлана Конев.

"Мы начали подготовку заблаговременно, уже направили запрос властям. Хотя День Победы еще далеко, но нужно учитывать, что на рассмотрение заявки требуется время", - сказала она. Конев пояснила, что для проведения акции в Базеле не требуется согласования, так как "Бессметный полк" всегда проводится 9 мая на местном кладбище "Хёрнли" у памятника советским воинам, где одновременно проходит торжественная церемония возложения венков с участием дипломатов стран СНГ и общественности. "В Женеве же требуется подать приличный список документов, и в прошлом году это потребовало значительного времени", - отметила она.


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