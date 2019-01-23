Швейцарский оргкомитет "Бессмертного полка" готовится к майским шествиям
19:15 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарский оргкомитет акции "Бессмертный полк" приступил к подготовке к традиционным майским шествиям. В этом году они намечены на 4 мая в Женеве и 9 мая в Базеле, уже подана заявка властям, сообщила в среду ТАСС представитель общественной организации "Бессмертный полк" в Швейцарии, координатор акции Светлана Конев.
"Мы начали подготовку заблаговременно, уже направили запрос властям. Хотя День Победы еще далеко, но нужно учитывать, что на рассмотрение заявки требуется время", - сказала она. Конев пояснила, что для проведения акции в Базеле не требуется согласования, так как "Бессметный полк" всегда проводится 9 мая на местном кладбище "Хёрнли" у памятника советским воинам, где одновременно проходит торжественная церемония возложения венков с участием дипломатов стран СНГ и общественности. "В Женеве же требуется подать приличный список документов, и в прошлом году это потребовало значительного времени", - отметила она.
НОВОСТИ
- 20:15 23.01.2019
- Отношения с США являются ключевыми для Великобритании в противостоянии влиянию РФ
- 19:45 23.01.2019
- В Венесуэле начались масштабные акции протеста
- 18:45 23.01.2019
- Сохраняется угроза взрыва на горящих танкерах в Черном море - Росморречфлот
- 18:15 23.01.2019
- Санкт-Петербург: В четверг шесть новых вице-губернаторов приступят к своим обязанностям
- 17:59 23.01.2019
- Губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании Попечительского совета МГУ им. Ломоносова
- 17:40 23.01.2019
- Финансирование космической отрасли на три года превысит 515 млрд рублей
- 17:12 23.01.2019
- Министр обороны ФРГ назвала одну из главных обид для России
- 17:00 23.01.2019
- Швейцария работает над аналогом SWIFT, позволяющим обходить антииранские санкции
- 16:32 23.01.2019
- МЧС предлагает установить практику внезапных проверок объектов с массовым пребыванием людей
- 16:12 23.01.2019
- В Петербурге ребенок попал в больницу после неудачного обрезания на дому
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать