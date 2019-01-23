В Венесуэле начались масштабные акции протеста
19:45 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники оппозиции собрались в нескольких городах Венесуэлы для проведения акций протеста против нового президентского срока Николаса Мадуро. Об этом в среду сообщил спикер находящейся под контролем оппозиции Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо.
Политик заявляет, что на 10:00 по местному времени (17:00 мск) многотысячные манифестации охватили улицы наиболее крупных городов страны: Каракаса, Валенсии, Баркисимето, Маракая, Сан-Кристобаль. Сообщения в социальной сети он сопроводил фотографиями масштабных протестов.
Оппозиция приурочила акции и к годовщине свержения диктатуры президента Переса Хименеса в 1958 году. "23 января 1958 года - один из самых важных дней в нашей истории, в этот день венесуэльцы, борясь, сбросили диктатуру Переса Хименеса и восстановили в стране демократию и свободу", - написал в своем "Твиттере" депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Мигель Писарро.
Президент страны Николас Мадуро в свою очередь призвал своих сторонников провести ответные акции. "Мужчины и женщины Родины, спокойствие, сознательность и максимальная народная мобилизация необходима для защиты мира и стабильности в Венесуэле. Встаньте на защиту нашего суверенитета, и осудите фашизм. Улицы принадлежат народу!", - написал в "Твиттере" глава Боливарианской Республики.
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