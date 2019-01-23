Отношения с США являются ключевыми для Великобритании в противостоянии влиянию РФ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения с США являются ключевыми для Великобритании в противостоянии российскому влиянию и другим проблемам современного мира. Об этом заявил представитель МИД Соединенного Королевства перед началом визита главы Форин-оффиса Джереми Ханта в США, во время которого у него запланированы встречи с вице- президентом Майклом Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео.

"США остаются ближайшим партнером и союзником Великобритании. Когда речь заходит о проблемах, таких как борьба с пагубным влиянием России, прекращение гуманитарных кризисов, таких как в Йемене, и отмена использования химического оружия, то для нас не существует более важных отношений на международной арене", - сказал сотрудник британского МИД.

Пресс-секретарь Форин-оффиса упомянул и о соглашении о свободной торговле, которую Лондон надеется заключить с Вашингтоном после выхода Великобритании из состава ЕС, намеченного на 29 марта. "Визит министра иностранных дел на этой неделе является возможностью обсудить во всей полноте наше сотрудничество в области внешней политики. Он также является возможностью посмотреть на будущее британо- американских отношений, будущее, основой для которого станет амбициозная торговая сделка в период после Brexit, а движущей силой - наши общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир", - отмечается в коммюнике МИД королевства.

Помимо Пенса и Помпео, Хант встретится в американской столице также со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.



