ПАСЕ призывает СМИ повысить качество работы и бороться с дезинформацией
20:45 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сразу две резолюции, представленные на рассмотрение зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду, призывают к повышению качества работы СМИ и рекомендуют сделать главным приоритетом борьбу с дезинформацией. Оба документа были одобрены по итогам голосования.
Резолюция "Государственные СМИ в контексте дезинформации и пропаганды" поднимает вопрос о необходимости обеспечить редакционную независимость СМИ. От СМИ ожидают просвещения читателей по части критического отношения к источникам и опасности информационной изоляции в так называемых пузырях фильтров, когда соцсети и поисковые механизмы в сети подстраивают выдачу контента под старые запросы пользователей. В качестве средства обеспечения достоверности СМИ необходима стабильность финансирования их работы, говорится в документе.
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