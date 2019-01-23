ПАСЕ призывает СМИ повысить качество работы и бороться с дезинформацией

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сразу две резолюции, представленные на рассмотрение зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду, призывают к повышению качества работы СМИ и рекомендуют сделать главным приоритетом борьбу с дезинформацией. Оба документа были одобрены по итогам голосования.

Резолюция "Государственные СМИ в контексте дезинформации и пропаганды" поднимает вопрос о необходимости обеспечить редакционную независимость СМИ. От СМИ ожидают просвещения читателей по части критического отношения к источникам и опасности информационной изоляции в так называемых пузырях фильтров, когда соцсети и поисковые механизмы в сети подстраивают выдачу контента под старые запросы пользователей. В качестве средства обеспечения достоверности СМИ необходима стабильность финансирования их работы, говорится в документе.











