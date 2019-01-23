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Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы - СМИ

21:30 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом он заявил во время оппозиционного митинга в районе Чакао венесуэльской столицы, сообщает газета "Насиональ".

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы", - заявил Гуайдо.

Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.


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