Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы - СМИ
21:30 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом он заявил во время оппозиционного митинга в районе Чакао венесуэльской столицы, сообщает газета "Насиональ".
"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы", - заявил Гуайдо.
Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.
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