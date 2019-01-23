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Трамп признал Гуайдо временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы - Белый дом

22:30 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что признал спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы этой страны вместо действующего президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении американского лидера.

"Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, - указал Трамп. - Будучи единственной легитимной ветвью власти, надлежащим образом избранной венесуэльским народом, Национальная ассамблея, обратившись к положениям конституции страны, провозгласила Николаса Мадуро нелегитимным [президентом], и поэтому должность президента стала вакантной. Народ Венесуэлы мужественно выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и верховенства закона".

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