Маас назвал недостаточным брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729
08:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал недостаточными брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729 и прозвучавшие на нем обещания Москвы продемонстрировать ракету западным военным. Министр потребовал от России большей прозрачности, сообщает агентство ДПА.
С такими высказываниями Маас выступил в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Еще перед вылетом в Вашингтон Маас призвал Москву снять с вооружения ракету 9М729, которую в НАТО считают нарушающей ДРСМД.
"Показать одну ракету - этого недостаточно. До сих пор Россия не проявила готовность обеспечить полную прозрачность", - сказал германский министр в столице США.
По его словам, обещания Москвы продемонстрировать ракету 9М729 представителям стран НАТО, ЕС, ОДКБ И БРИКС также недостаточно. Маас добавил, что существуют четкие требования к прозрачности, которые Россия, по его мнению, не выполняет. По словам министра, союзники по НАТО продолжают ждать от Москвы выполнения обязательств по ДРСМД. "Ожидания еще не сняты, мяч на стороне России", - подытожил Маас.
НОВОСТИ
- 08:30 24.01.2019
- Китай готов увеличить открытость экономики для французских инвесторов
- 08:15 24.01.2019
- США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий - посол
- 07:45 24.01.2019
- Глава Минобороны Венесуэлы не признает Гуайдо временным президентом
- 22:30 23.01.2019
- Трамп признал Гуайдо временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы - Белый дом
- 21:30 23.01.2019
- Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы - СМИ
- 20:45 23.01.2019
- ПАСЕ призывает СМИ повысить качество работы и бороться с дезинформацией
- 20:15 23.01.2019
- Отношения с США являются ключевыми для Великобритании в противостоянии влиянию РФ
- 19:45 23.01.2019
- В Венесуэле начались масштабные акции протеста
- 19:15 23.01.2019
- Швейцарский оргкомитет "Бессмертного полка" готовится к майским шествиям
- 18:45 23.01.2019
- Сохраняется угроза взрыва на горящих танкерах в Черном море - Росморречфлот
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать