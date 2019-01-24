Маас назвал недостаточным брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал недостаточными брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729 и прозвучавшие на нем обещания Москвы продемонстрировать ракету западным военным. Министр потребовал от России большей прозрачности, сообщает агентство ДПА.

С такими высказываниями Маас выступил в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Еще перед вылетом в Вашингтон Маас призвал Москву снять с вооружения ракету 9М729, которую в НАТО считают нарушающей ДРСМД.

"Показать одну ракету - этого недостаточно. До сих пор Россия не проявила готовность обеспечить полную прозрачность", - сказал германский министр в столице США.

По его словам, обещания Москвы продемонстрировать ракету 9М729 представителям стран НАТО, ЕС, ОДКБ И БРИКС также недостаточно. Маас добавил, что существуют четкие требования к прозрачности, которые Россия, по его мнению, не выполняет. По словам министра, союзники по НАТО продолжают ждать от Москвы выполнения обязательств по ДРСМД. "Ожидания еще не сняты, мяч на стороне России", - подытожил Маас.



