Российский истребитель перехватил над Балтикой шведский самолет-разведчик

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны перехватил над Балтикой и заставил удалиться шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший к российской границе с выключенным транспондером. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам представителей министерства, российский Су-27 "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера". После этого шведский самолет удалился от государственной границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.



