Обыски проходят в администрации Нефтеюганска - источник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подтвердил в четверг ТАСС источник в силовых структурах округа."Да, это так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, проходят ли обыски в администрации Нефтеюганска.