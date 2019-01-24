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Обыски проходят в администрации Нефтеюганска - источник

09:05 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подтвердил в четверг ТАСС источник в силовых структурах округа.

"Да, это так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, проходят ли обыски в администрации Нефтеюганска.

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