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Из-за сообщений о бомбах в Хабаровске эвакуировали людей из более 40 зданий

09:32 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Хабаровске из-за сообщений о бомбах эвакуированы более 40 зданий. В первую очередь людей выводили из школ, больниц и торговых центров.

Эвакуация проводилась также и в мэрии города. Об этом агентству РИА Новости сообщили в администрации Хабаровска.

В начале месяца в ряде городов России прошла очередная волна сообщений и звонков о заложенных взрывных устройствах. Ранее эвакуировали около 20 учебных заведений Южно-Сахалинска, также проверялись торговые центры и госучреждения Приморского края.

9 января был задержан житель Челябинской области за ложное сообщение о минировании в Магнитогорске. Говорит Москва

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