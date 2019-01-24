Из-за сообщений о бомбах в Хабаровске эвакуировали людей из более 40 зданий
09:32 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Хабаровске из-за сообщений о бомбах эвакуированы более 40 зданий. В первую очередь людей выводили из школ, больниц и торговых центров.
Эвакуация проводилась также и в мэрии города. Об этом агентству РИА Новости сообщили в администрации Хабаровска.
В начале месяца в ряде городов России прошла очередная волна сообщений и звонков о заложенных взрывных устройствах. Ранее эвакуировали около 20 учебных заведений Южно-Сахалинска, также проверялись торговые центры и госучреждения Приморского края.
9 января был задержан житель Челябинской области за ложное сообщение о минировании в Магнитогорске. Говорит Москва
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