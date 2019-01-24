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Американских дипломатов в Венесуэле могут оставить без света и газа

10:00 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Венесуэлы могут оставить американских дипломатов без света и газа. Об этом заявил глава национального учредительного собрания республики Диосдадо Кабельо.

«Они говорят, что не уйдут, потому что не признают Николаса. А вдруг не станет света в этом секторе, не будет газа? С такими-то проблемами, которые есть в этой стране. Раз нет дипломатических отношений, значит, нет никаких и привилегий», — цитирует Кабельо РИА Новости.

Накануне на фоне акций протеста глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США его поддержали, после чего действующий лидер Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Соединённые Штаты отказались выполнять эти требования и пообещали принять меры в случае угрозы своим гражданам.  Говорит Москва

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